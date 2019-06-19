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Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании

Новости » Политика    19.06.2019 - 04:34
Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп снова решил побороться за президентское кресло

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо, штат Флорида, пишет "Голос Америка"

Вместе с президентом в митинге участвуют первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации. Вместе с Трампом на президентском самолете в Орландо прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Твиттере, что это - ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино. В аэропорту Орландо прибывших встретил губернатор Флориды Рон Десантис и его жена Кэйси.

Первым на митинге выступил вице-президент Майк Пенс. Он поднялся на трибуну Amway Center со своей супругой Карен Пенс.

"Вернулись рабочие места, вернулась уверенность в себе, и, благодаря руководству президента Дональда Трампа, вернулась и Америка. Мы только начинаем", - отметил Пенс.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден, который в апреле объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, согласно опросу, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%.

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