Трамп анонсировал начало своей предвыборной кампании

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пообещал крах экономики, если его не изберут на второй срок

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен начать свою предвыборную кампании в рамках президентских выборов, которые состоятся в 2020 году, 18 июня 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

"Президент Трамп начнет кампанию 2020 во Флориде. Во вторник будет большая толка и большой день!" - написал Трамп.

Трамп также заявил, что если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то в США произойдет крах рынка.

"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет длительные перспективы развития... Однако, если кто-то, кроме меня, одержит победу в 2020 году (я очень хорошо знаю конкурентов), произойдет крах рынка какого еще не видели! Сохраните Америку великой", - написал президент США.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден, который в апреле объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, согласно опросу, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%.