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Трамп офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії

Новини » Політика    19.06.2019 - 04:34
Трамп офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп знову вирішив поборотися за президентське крісло

Президент США Дональд Трамп у вівторок ввечері офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії 2020 року. Трамп сказав про це, відкриваючи багатотисячний мітинг своїх прихильників в Орландо, штат Флорида, пише "Голос Америка".

Разом з президентом у мітингу беруть участь перша леді Меланія Трамп, віце-президент Майк Пенс і представники адміністрації. Разом з Трампом на президентському літаку в Орландо прибутку сенатори Рик Скотт і Марко Рубіо, що представляють Флориду, оголосила про швидку відставку прес-секретар Сара Сандерс (вона написала сьогодні в Твіттері, що це - її останній політ на борту президентського літака в якості прес-секретаря Білого дому), сенатор Ліндсі Грем і директор Білого дому з комунікацій в соцмережах Ден Скавино В аеропорту Орландо прибулих зустрів губернатор Флориди Рон Десантіс і його дружина Кейсі.

Першим на мітингу виступив віце-президент Майк Пенс. Він піднявся на трибуну Amway Center зі своєю дружиною Карен Пенс.

"Повернулися робочі місця, повернулася впевненість у собі, і, завдяки керівництву президента Дональда Трампа, повернулася і Америка. Ми тільки починаємо", - зазначив Пенс.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден, який у квітні оголосив про свою участь у виборах президента в 2020 році, згідно з опитуванням, випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%.

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