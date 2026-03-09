Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту: що сказав президент

Що сказав Трамп

"Я думаю, що війна практично завершена", - заявив президент США.

За словами Трампа, в Ірану не залишилося ні флоту, ні зв'язку, ні військово-повітряних сил.

"Від їхніх ракет залишилися лише розрізнені залишки. Їхні безпілотники знищують всюди, включно з виробництвом дронів. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", - сказав він.

Обвал ціни на нафту

Як звернуло увагу Bloomberg, після такої заяви американського лідера ціна на нафту відразу впала на рівень нижче 90 доларів за барель.

Ще вранці в піку нафта Brent коштувала 116 доларів за барель.

Трампа влаштовує зростання ціни на нафту

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що різке зростання ціни на нафту після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану є "невеликою ціною за безпеку".

Американський лідер висловив упевненість, що стрибок котирувань є короткостроковим явищем.