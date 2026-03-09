Трамп одним заявлением об Иране обвалил цены на нефть: что сказал президент

Что сказал Трамп

"Я думаю, что война практически завершена", - заявил президент США.

По словам Трампа, у Ирана не осталось ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил.

"От их ракет остались лишь разрозненные остатки. Их беспилотники уничтожают повсюду, включая производство дронов. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось", - сказал он.

Обвал цены на нефть

Как обратило внимание Bloomberg, после такого заявления американского лидера цена на нефть сразу упала на уровень ниже 90 долларов за баррель.

Еще утром в пике нефть Brent стоила 116 долларов за баррель.

Трампа устраивает рост цены на нефть

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является "небольшой ценой за безопасность".

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.