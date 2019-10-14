Трамп объявил об экономических санкциях против Турции

Из-за продолжающейся военной операции Турции в Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций. Как передает РБК-Украина, об этом указано в соответствующем заявлении Трампа.

Санкции буду введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Также президент США заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Трамп отметил, что США оставят небольшое число военных на базе в Эт-Танфе для уничтожения остатков ИГ. Американский президент призвал Турцию обеспечить защиту гражданских лиц на северо-востоке Сирии и не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, ранее стало изветсно, что территорию Сирии покинули дипломаты США, которые работали над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке этой арабской страны.