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Дипломаты США покинули территорию Сирии

Новости » Политика    14.10.2019 - 14:17
Дипломаты США покинули территорию Сирии
Иллюстративное фото (twitter.com)

Дипломаты работали над проектами стабилизации ситуации в Сирии

Дипломаты Соединенных Штатов Америки, которые работали над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, покинули территорию арабской страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Вашингтона,американские дипломаты покинули территорию Сирии. Однако он не уточнил, о ком именно идет речь.

Кроме того, представитель добавил, что в данный момент в Сирии остаются американские военнослужащие, о запланированном выходе которых в Белом доме заявляли ранее. Он отметил, что сейчас началась работа по их выведению.

Накануне глава оборонного ведомства США Марк Эспер сообщал, что Вашингтон начал вывод 1 тысячи американских военнослужащих с севера Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция намерена срочно принять меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала на севере Сирии. По данным дипломатических источников, Париж планирует вывести из Сирии несколько сотен военных, которые тесно сотрудничали с курдами.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился отвести весь американский военный контингет с севера Сирии после атаки на позиции США. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы американские военные были втянуты в противостояние Турции и курдов.

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