Франция намерена обезопасить своих военных в Сирии

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (из открытых источников)

Какие именно меры предпримет Париж, не уточняется

Франция намерена в срочном порядке принять меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала в северо-восточной Сирии. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, выпущенном после экстренного заседания правительства, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в зоне в рамках международной коалиции, борющейся против "Исламского государства" и гуманитарных акций", - говорится в заявлении.

В то же время, какие именно меры предпримет Париж, не уточняется.

Ранее французские чиновники говорили, что вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США.

Дипломатический источник в регионе сообщил, что Париж готовится вывести свои несколько сотен военных, которые тесно сотрудничают с курдскими силами.

На севере Сирии также находятся французские гуманитарные работники.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военнослужащих с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.