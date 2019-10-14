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Трамп оголосив про економічні санкції проти Туреччини

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Санкції торкнуться турецьких чиновників, також будуть вдічі збільшені тарифи на сталь

У зв'язку з тривалою військовою операцією Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій. Як передає РБК-Україна? про це зазначено у відповідній заяві Трампа.

Санкції буду введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".

Також президент США заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху", - додав він.

Трамп зазначив, що США залишать невелика кількість військових на базі в Пов-Танфе для знищення залишків ІД. Американський президент закликав Туреччину забезпечити захист цивільних осіб на північному сході Сирії і не допустити відродження терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що територію Сирії покинули дипломати США, які працювали над проектами щодо стабілізації ситуації на північному сході цієї арабської країни.

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