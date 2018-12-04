Трамп оголосив про початок торгових переговорів між США і Китаєм

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Ряд представників США будуть працювати разом, щоб визначити, чи можливе укладання угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про старт переговорного процесу з торгових питань " між США і КНР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

Трамп додав, що торговий представник США Роберт Лайтхайзер, міністр фінансів США Стів Мнучин, міністр торгівлі Уілбур Росс, директор національної економічної ради США Ларрі Кадлоу і директор національного торгового ради Пітер Наварро будуть працювати спільно, щоб визначити, чи можливе укладання угоди з Китаєм.

"Переговори з Китаєм вже почалися. І якщо вони не будуть продовжені, то вони завершаться через 90 днів після нашої чудової вечері з головою КНР Сі Цзіньпіном в Аргентині", - написав він.

Раніше Трамп заявив про великий крок вперед у відносинах США і Китаю. За словами президента США, у нього дуже "сильні" відносини з китайським лідером.

Нагадаємо, Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари. Варто підкреслити, що з 1 січня США повинні були в 2,5 рази збільшити мита на китайські товари. Але Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти цю міру на 90 днів і спробувати виробити нову угоду.