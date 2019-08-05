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Трамп объявил в Белом доме траур за погибшими в стрельбах

Новости » Политика    05.08.2019 - 04:04
Трамп объявил в Белом доме траур за погибшими в стрельбах
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США приказал приспустить флаги на всех федеральных зданиях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о трехдневном трауре за погибшими в результате двух массовых расстрелов в штатах Огайо и Техас. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

По словам американского лидера, в Вашингтоне приспустят флаги на всех федеральных зданиях. Также первым это уже сделал Белый дом.

"Сегодня я санкционировал опускание флагов на всех зданиях федерального правительства в честь жертв трагедий в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо. Флаги в Белом доме будут опущены с сегодняшнего дня и до четверга, 8 августа. Мы с Меланией молимся за всех, кто пострадал от этого невероятного зла", - написал он в Twitter.

Трамп объявил в Белом доме траур за погибшими в стрельбах

Позже во время выступления перед прессой Трамп заявил, что массовые убийства в США связаны с больной психикой стрелков. Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается годами, и "мы должны ее остановить".

Президент заявил, что разговаривал с генеральным прокурором, директором ФБР и членами Конгресса, и в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с произошедшим.

Отметим, В США менее чем за 24 часа произошли два массовых расстрела людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Также в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.

В США сообщили о еще одной стрельбе, есть погибший и раненые ОБСЕ призывает расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов
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