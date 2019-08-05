В США сообщили о еще одной стрельбе, есть погибший и раненые

Фото: на месте стрельбы в Чикаго (Twitter/nbcchicago)

По меньшей мере семь раненых в результате стрельбы в Чикаго и один погибший

В Соединенных Штатах после двух массовых атак в течение воскресенья, 4 августа, появилась информация о еще одном случае стрельбы в Чикаго. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на тлееканал NBC-Chicago.

Отмечается, что за считанные часы после стрельбы в сторону семи человек возле детской площадки в Дуглас-парке, еще в восьмерых людей стреляли в микрорайоне Чикаго.

По данным полиции, стрельба произошла в 4200 квартале Западной 18 улицы примерно в 3:43 утра по местному времени. Одного мужчину, который получил ранения в грудь, передали медикам. Впоследствии он был объявлен мертвым.

Всего во время инцидента было подстреленно еще семь человек, в том числе 14-летнего парня, который получил ранение в бедро и был доставлен в больницу "Stroger". Его состояние - стабильное.

"Все семеро пострадавших получили травмы, не имеющие опасности для жизни, а четверо пострадавших были осмотрены и освобождены. Трое остаются госпитализированными", - сообщила полиция.

Стрельба была одной из нескольких в Чикаго в воскресенье. По данным полиции, возле детской площадки в городском микрорайоне Дуглас-Парк было открт огонь в сторону семи человек. Стрельбу по группе людей открыл неизвестный в черном "Шевроле Камаро".

По данным полиции, баллистические данные свидетельствуют о том, что стреляли из оружия четыре-пять человек.

Также более часа позже были подстрелены еще двое человек, сообщает полиция. Две женщины стояли на улице, когда раздались выстрелы. Обоих доставили в районные больницы, где они находятся в стабильном состоянии.

В целом, по данным чикагской полиции, по меньшей мере 43 человека пострадали в стрельбах по всему городу с вечера пятницы и на протяжении всех выходных.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Также в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.