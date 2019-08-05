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Трамп оголосив у Білому домі жалобу за загиблими у стрільбах

Новини » Політика    05.08.2019 - 04:04
Трамп оголосив у Білому домі жалобу за загиблими у стрільбах
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США наказав приспустити прапори на всіх федеральних будівлях

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про триденну жалобу за загиблими в результаті двох масових стрільбищ в штатах Огайо і Техас. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

За словами американского лідера, у Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Також першим це вже зробив Білий дім.

"Сьогодні я санкціонував опускання прапорів на всіх будівлях федерального уряду в честь жертв трагедій в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо. Прапори в Білому домі будуть опущені з сьогоднішнього дня і до четверга, 8 серпня. Ми з Меланією молимося за всіх, хто постраждав від цього неймовірного зла", - написав він у Twitter.

Трамп оголосив у Білому домі жалобу за загиблими у стрільбахТрамп оголосив у Білому домі жалобу за загиблими у стрільбах

Пізніше під час виступу перед пресою Трамп заявив, що масові вбивства у США пов'язані з хворою психікою стрільців. Він зазначив, що проблема з масовими розстрілами триває роками, і "ми повинні її зупинити".

Президент заявив, що розмовляв з генеральним прокурором, директором ФБР і членами Конгресу, і в понеділок виступить з додатковою заявою у зв'язку з подією.

Зазначимо, У США менш ніж за 24 години відбулися два масових розстрілів людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

У результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ять осіб.

У США повідомили про ще одну стрілянину, є загиблий і поранені ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів
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