Трамп объяснил увольнение генинспектора разведки США

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, потому что недоволен ролью, которую Аткинсон сыграл в запуске процедуры импичмента. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

У Трампа спросили, почему он увольняет Аткинсона, который лишь выполнял свои служебные обязанности.

"Я счел, что он справлялся со своей работой ужасно. Он взял жалобу осведомителя, которая оказалась фейком, и передал ее в Конгресс в спешном порядке", - сказал он.

Трамп, в частности, недоволен тем, что Аткинсон не обсудил жалобу с ним перед тем, как обратиться в Конгресс.

"Этот генеральный инспектор не встречался со мной. Как он мог пойти в Конгресс с этой ужасной, неточной жалобой осведомителя, не увидевшись со мной и даже не попросив о встрече со мной?" - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американського лидера президентом Украины Владимиром Зеленским. Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, покинул Белый дом. На слушаниях в Конгрессе Виндман заявлял, что был встревожен телефонным разговором между Трампом и Зеленским.