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Ключевой свидетель в деле импичмента Трампа покидает Белый дом, - CNN

Новости » В мире     07.02.2020 - 13:36
Ключевой свидетель в деле импичмента Трампа покидает Белый дом, - CNN
Фото: Александр Виндман (facebook com judy rinkley)

Виндман лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины

Представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, заявил, что покинет Белый дом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Виндмана назначили в Совет национальной безопасности США на должность директора по европейским делам в июле 2018 года сроком на 2 года.

"Подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процедуре импичмента президента Дональда Трампа, заявил коллегам, что покинет Совет национальной безопасности в Белом доме на протяжении нескольких недель и вернется в Министерство обороны",- говорится в сообщении.

Отметим, сам Виндман лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, и заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме.

Ранее сообщалось, что ключевого свидетеля в деле импичмента Трампа могут спрятать на военной базе.

Напомним, на слушаниях в Конгрессе Виндман заявлял, что был встревожен телефонным разговором между Трампом и Зеленским.

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