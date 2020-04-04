Трамп уволил генинспектора по разведке США, рассказавшего о разговоре с Зеленским

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

После сообщения Аткинсона о деталях разговора Трампа и Зеленсого в США была начала процедура импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американського лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

После тоого, как эти действия привели к началу процедуры импичмента президента США, Трамп заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

"Я, как президент, обладаю полномочиями назначать… жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов... Это больше не относится к этому генеральному инспектору", - сказал он.

Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Трамп также ранее уволил Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который давал показания в ходе разбирательства в Конгрессе. Президент также уволил тогдашнего посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

Трамп уволил и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, когда ФБР расследовало действия президента.

Председатель разведки палаты представителей Калифорнии Адам Шифф, возглавлявший расследование импичмента Палаты представителей, заявил, что увольнение было "еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и нанести ответный удар тем, кто осмелится разоблачить президентские правонарушения".

Напомним, представитель Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, покинул Белый дом.