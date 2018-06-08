Трамп обвинил страны G7 в "нечестной торговле"

Трамп продолжил критику стран G7 в день открытия саммита в Канаде

Президент США Дональд Трамп продолжил критику стран "большой семерки" (G7) в день открытия саммита в Канаде. Об этом Трамп написал в пятницу, 8 июня, в Twitter.

"Я еду в Канаду на G7 для переговоров, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, которую осуществляют против Соединенных Штатов. Рассчитываю исправить несправедливые торговые сделки со странами G7. Если этого не произойдет, нам же будет лучше!", - написал Трамп.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won’t be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

Напомним, с 1 июня 2018 года США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. В свою очередь Европейский союз с июля обложит пошлинами американские товары. Как отмечается, в целом Еврокомиссия планирует ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

При этом Министр обороны США Джеймс Мэттис не ожидает споров с Европой и Канадой в рамках НАТО по поводу новых пошлин США.

