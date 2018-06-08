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Интервью

Трамп обвинил страны G7 в "нечестной торговле"

НовостиПолитика    08.06.2018 - 15:25
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп продолжил критику стран G7 в день открытия саммита в Канаде

Президент США Дональд Трамп продолжил критику стран "большой семерки" (G7) в день открытия саммита в Канаде. Об этом Трамп написал в пятницу, 8 июня, в Twitter.

"Я еду в Канаду на G7 для переговоров, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, которую осуществляют против Соединенных Штатов. Рассчитываю исправить несправедливые торговые сделки со странами G7. Если этого не произойдет, нам же будет лучше!", - написал Трамп.

Напомним, с 1 июня 2018 года США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. В свою очередь Европейский союз с июля обложит пошлинами американские товары. Как отмечается, в целом Еврокомиссия планирует ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро. 

При этом Министр обороны США Джеймс Мэттис не ожидает споров с Европой и Канадой в рамках НАТО по поводу новых пошлин США. 
 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Канада, G7, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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