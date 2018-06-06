Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЕС введет пошлины на американские товары с июля

НовостиОбщество    06.06.2018 - 14:44
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

Это ответ на введеные Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий

Европейский Союз(ЕС) с июля обложит пошлинами американские товары в ответ на введеные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий. Это решение было принято в среду на заседании еврокомиссаров в Брюсселе, сообщается на сайте Европейской комиссии(ЕК).

"Следуя сегодняшнему решению о применении дополнительных пошлин на выбранные импортные товары из США, комиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, с тем чтобы новые пошлины начали применяться в июле", - говорится в сообщении ЕК.

Как отмечается, в целом Еврокомиссия планирует ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

Также комиссия отмечает, что этот шаг полностью соответствует правилам Мировой Организации Торговли (МОТ) и соответствует списку продуктов, который ранее был передан МОТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Мексика введет импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США и введет ввозные пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из Америки.

Также Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои пошлины на сумму до 16,6 миллиарда долларов.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

США не будут оплачивать проживание Ким Чен Ына во время саммита Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Теги публикации: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top