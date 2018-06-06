ЕС введет пошлины на американские товары с июля

Это ответ на введеные Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий

Европейский Союз(ЕС) с июля обложит пошлинами американские товары в ответ на введеные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий. Это решение было принято в среду на заседании еврокомиссаров в Брюсселе, сообщается на сайте Европейской комиссии(ЕК).

"Следуя сегодняшнему решению о применении дополнительных пошлин на выбранные импортные товары из США, комиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, с тем чтобы новые пошлины начали применяться в июле", - говорится в сообщении ЕК.

Как отмечается, в целом Еврокомиссия планирует ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

Также комиссия отмечает, что этот шаг полностью соответствует правилам Мировой Организации Торговли (МОТ) и соответствует списку продуктов, который ранее был передан МОТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Мексика введет импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США и введет ввозные пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из Америки.

Также Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои пошлины на сумму до 16,6 миллиарда долларов.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.