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Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"

НовиниПолітика    08.06.2018 - 15:25
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп продовжив критику країн G7 у день відкриття саміту в Канаді

Президент США Дональд Трамп продовжив критику країн "великої сімки" (G7) у день відкриття саміту в Канаді. Про це Трамп написав у п'ятницю, 8 червня, в Twitter.

"Я їду до Канади на G7 для переговорів, які будуть в основному зосереджені на давній нечесній торгівлі, яку здійснюють проти Сполучених Штатів. Розраховую виправити несправедливі торгівельні угоди з країнами G7. Якщо цього не станеться, нам же буде краще!", - написав Трамп.

Нагадаємо, з 1 червня 2018 року США запровадили мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади. У свою чергу Європейський союз з липня обкладе митом американські товари. Як наголошується, в цілому Єврокомісія планує ввести мита на американські товари загальною вартістю 2,8 млрд євро.

При цьому Міністр оборони США Джеймс Мэттис не очікує спорів з Європою і Канадою в рамках НАТО з приводу нових мит США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Канада, G7, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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