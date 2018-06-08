Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"

Трамп продовжив критику країн G7 у день відкриття саміту в Канаді

Президент США Дональд Трамп продовжив критику країн "великої сімки" (G7) у день відкриття саміту в Канаді. Про це Трамп написав у п'ятницю, 8 червня, в Twitter.

"Я їду до Канади на G7 для переговорів, які будуть в основному зосереджені на давній нечесній торгівлі, яку здійснюють проти Сполучених Штатів. Розраховую виправити несправедливі торгівельні угоди з країнами G7. Якщо цього не станеться, нам же буде краще!", - написав Трамп.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won't be talking about the Ukrainian Witch Hunt Hoax for a while! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

Нагадаємо, з 1 червня 2018 року США запровадили мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади. У свою чергу Європейський союз з липня обкладе митом американські товари. Як наголошується, в цілому Єврокомісія планує ввести мита на американські товари загальною вартістю 2,8 млрд євро.

При цьому Міністр оборони США Джеймс Мэттис не очікує спорів з Європою і Канадою в рамках НАТО з приводу нових мит США.