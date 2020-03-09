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Трамп звинуватив Росію і Саудівську Аравію в падінні ринків

Новини » Політика     09.03.2020 - 17:39
Трамп звинуватив Росію і Саудівську Аравію в падінні ринків
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

На думку Трампа, публікації "брехливих ЗМІ" також стали наслідком падіння ринків

Обвал ринків стало наслідком розбіжностей між Саудівською Аравією і Росією щодо ціни на нафту. Таку думку висловив в понеділок на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що публікації брехливих ЗМІ також стали наслідком падіння ринків нафти.

"Саудівська Аравія і Росія сперечаються з приводу ціни і рівня видобутку нафти. Це, а також брехливі ЗМІ - причина падіння ринків", - заявив він. "Ціни на бензин падають, і це добре для споживачів", - вважає Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК +. Зокрема, котирування обрушилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

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