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Трамп обвинил представителей Демократической партии США в давлении на Зеленского

Новости » Политика    26.09.2019 - 02:34
Трамп обвинил представителей Демократической партии США в давлении на Зеленского
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США не уточнил, о каких именно демократах идет речь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского в деле сына демократа Джо Байдена. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с Зеленским.

Трамп отметил, что проинформировал лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти и других республиканцев, что он полностью поддерживает прозрачность по сообщениям информаторов, хотя они и "получены не из первых рук".

"Я настаиваю на прозрачности по Байдену и его сыну Гантеру и миллионах долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он (Джо Байден, - ред.) был вице-президентом США. Также я требую прозрачности от демократов, которые побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры", - заявил Трамп.

Он не уточнил, о каких именно представителях Демократической партии идет речь.

Напомним, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, демократ Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента. Начало его процесса поддерживают 208 демократов Палаты представителей.

Трамп готов обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским Импичмент Трампа поддерживают 208 демократов Палаты представителей, - CNN
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд ТрампДемократическая партия США
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