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Стенограмма подтверждает необходимость импичмента Трампа, - Пелоси

Новости » Политика    25.09.2019 - 20:04
Стенограмма подтверждает необходимость импичмента Трампа, - Пелоси
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Пелоси обвинила Трампа в срыве национальной безопасности США

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси заявила, что стенограма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Пелоси, президент Трамп своими действиями подрывает достоинство занимаемой должности, честность американских выборов, а также национальную безопасность Соединенный Штатов. Также она обвинила Трампа в принуждении других стран помогать его избирательной кампании.

"Президент (Трамп - ред.) пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - подчеркнула она.

Напомним, ранее в американском Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа на фоне скандала вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда спикер Конгресса обвинила Трампа в нарушении конституции США.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. А сам президент США в очередной раз заявил, что не пытался оказывать никакого давления на Зеленского во время телефонного разговора в июле. Также Трамп назвал начало процедуры импичмента крупнейшей в американской истории "охотой на ведьм".

Трамп опроверг попытку давления на Зеленского Трамп попросил Зеленского об услуге, - стенограмма
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