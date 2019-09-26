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Трамп звинуватив представників Демократичної партії США у тиску на Зеленського

Новини » Політика    26.09.2019 - 02:34
Трамп звинуватив представників Демократичної партії США у тиску на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США не уточнив, про яких саме демократів йдеться

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що члени Демократичної партії чинять тиск на президента України Володимира Зеленського у справі сина демократа Джо Байдена. Про це він сказав під час прес-конференції у Нью-Йорку після зустрічі з Зеленським.

Трамп зазначив, що поінформував лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті та інших республіканців, що повністю підтримує прозорість щодо повідомлень інформаторів, хоча їх і "отримано не з перших рук".

"Я наполягаю на прозорості щодо Байдена та його сина Гантера та мільйонів доларів, які були виведені з Китаю та України, коли він (Джо Байден, - ред.) був віцепрезидентом США. Також я вимагаю прозорості від демократів, які побували в Україні та намагалися змусити нового президента вжити певних заходів", - заявив Трамп.

Він не уточнив, про яких саме представників Демократичної партії йдеться.

Нагадаємо, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки, демократ Ненсі Пелосі заявила, що стенограма телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського підтверджує необхідність імпічменту. Початок його процесу підтримують 208 демократів Палати представників.

Трамп готовий оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським Імпічмент Трампа підтримують 208 демократів Палати представників, - CNN
Новини України Володимир ЗеленськийДональд ТрампДемократическая партия США
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