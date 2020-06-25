Трамп обвинил Обаму в слежке за его избирательным штабом

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп считает слежку за своим предвыборным штабом государственной изменой

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в слежкеу за его предвыборным штабом в 2016 год. Он считает эти действия государственной изменой.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о решении апелляционного суда о закрытии дела бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Они устраивали слежку за (моим избирательным, - ред.) штабом, они не должны были устраивать слежку за штабом. Такого за всю историю нашей страны не происходило. Администрация Обамы занималась слежкой за штабом", - сказал он.

Президент США отметил, что рад решению суда о закрытии дела Флинна.

"Он первый. Его оправдали. Я хочу поздравить его. Он прошел через многое. Он проявил невероятное мужество. Группа очень плохих людей обращалась с ним крайне ужасно. Я думаю, что детали начинают выходить наружу", - сказал он.

Трамп заявил, что случившееся с генералом Флинном, больше никогда не должно повториться.

Ранее в интервью телеканалу CBN News Трамп заявил, что считает слежку за своим предвыборным штабом государственной изменой.

"Это государственная измена. Смотрите, я уже давно сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они записывали на пленку, это было в кавычках, я имею в виду современную версию записи на пленку. Они шпионили за моей кампанией, я говорил вам это давным-давно", - сказал он.

Напомним, Федеральный апелляционный суд большинством голосов вынес решение о прекращении судебного дела против экс-советника Трампа Майкла Флинна.

Ранее Минюст США заявил о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Федеральная прокуратура США просила до шести месяцев лишения свободы для Флинна в деле о российском вмешательстве в американские выборы.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

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Автор: Надежда Собенко