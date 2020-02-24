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Трамп обвинил конгрессмена в разглашении разведданных о России

Новости » Политика     24.02.2020 - 01:23
Трамп обвинил конгрессмена в разглашении разведданных о России
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп призвал расследовать действия Шиффа

Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адама Шиффа в том, что он умышленно разгласил секретную информацию о попытке России вмешаться в президентские выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Трамп призвал расследовать действия Шиффа. По мнению американского президента, целью Шиффа было повредить шансам Берни Сандерса получить номинацию на участие в выборах от Демократической партии.

На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что разведывательные службы США провели брифинг для конгрессменов во время которого заявили, что Россия, как представляется, ведет кампанию по дезинформации, чтобы помочь Сандерсу и Трампу.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Российская Федерация собирается поддержать на выборах президента Соединенных Штатов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерс, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году.

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