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Трамп звинуватив конгресмена у розголошенні розвідданих про Росію

Новини » Політика     24.02.2020 - 01:23
Трамп звинуватив конгресмена у розголошенні розвідданих про Росію
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп закликав розслідувати дії Шиффа

Президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адама Шиффа у тому, що він навмисне розголосив таємну інформацію про спроби Росії втрутитись в президентські вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що Трамп закликав розслідувати дії Шиффа. На думку американського президента, метою Шиффа було зашкодити шансам Берні Сандерса отримати номінацію на участь у виборах від Демократичної партії.

Минулого тижня в ЗМІ потрапила інформація про те, що розвідувальні служби США провели брифінг для конгресменів під час якого заявили, що Росія, як видається, провадить кампанію з дезінформації, щоб допомогти Сандерсу та Трампу.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Російська Федерація збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерс, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

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