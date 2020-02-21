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Разведка США обнаружила попытки России помочь Трампу переизбраться, - Reuters

Новости » Политика     21.02.2020 - 09:03
Разведка США обнаружила попытки России помочь Трампу переизбраться, - Reuters
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin ru)

Разведка сообщила о российском вмешательстве конгрессменам

На прошлой неделе представители Управления национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) выступили в Конгрессе с докладом о том, что Россия помогает Дональду Трампу переизбраться на предстоящих выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам неназванного источника издания, представители Республиканской партии в комитете по вопросам разведки Палаты представителей поставили под сомнение данные американской разведки о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию 2020 года.

"Республиканцы ответили так, как вы могли ожидать. Они сошли с ума. Они поставили под сомнение разведку", - заявил собеседник издания.

Отмечается, что Россия работает над тем, чтобы поставить под сомнение честность голосования 3 ноября с целью содействия переизбранию Трампа на второй президентский срок.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заявление о непричастности России к похищению электронных писем Демократической партии. Такое предложение якобы передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабейкер.

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