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Россия собирается поддержать Сандерса на выборах президента, - WP

Новости » Политика     22.02.2020 - 05:58
Россия собирается поддержать Сандерса на выборах президента, - WP
Фото: Берни Сандерс (twitter)

Сандерс в ответ призвал РФ не вмешиваться в предстоящие выборы

Россия собирается поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Газета при этом не уточняет, каким конкретно образом РФ собирается это сделать. Информация опубликована со ссылкой на данные разведки.

Издание пише, что данную информацию доложили президенту США Дональду Трампу. При этом информация также известна сенатору и он уже прокомментировал ее, призвав Россию не вмешиваться.

"Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и, как президент, я позабочусь об этом", - заявил Сандерс.

Согласно другой информации, ранее обнародованной телеканалом CNN, на прошлой неделе спецслужбы США провели брифинг для юристов. На встрече им сообщили, что Россия попытается повлиять на результаты выборов президента США осенью 2020 года. Целью россиян якобы будет помощь Трампу в переизбрании на второй срок.

Опросы американцев показываю, что большинство граждан США уверены в переизбрании президентом Дональда Трампа.

Намомним, президент США Дональд Трамп считает обвинения в помощи России на новых выборах уловкой демократов. По его словам, информация о том, что Россия хочет вмешиваться в ход следующих президентских выборов, чтобы помочь ему - это очередная попытка демократов обмануть избирателей.

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