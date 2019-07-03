Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Позже глава Центробанка Ирана опроверг сообщения об объеме иранских активов, заблокированных на Западе в результате введения антииранских санкций. Он уточнил, что активы составляют только 29 млрд долларов.
В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
Напомним, Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.
РБК-Украина писало, что Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.