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Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки


Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, Иран получил после заключения соглашения по его ядерной программе 150 млрд долларов, замороженных за рубежом в рамках санкций.

"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс 1,8 млрд долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов (урана, - ред.). Нехорошо!", - написал Трамп.

Отметим, СВПД предусматривает, что в случае подтверждения МАГАТЭ свертывания иранской ядерной программы, Тегеран получает доступ к более чем 100 млрд долларов замороженных активов.

Позже глава Центробанка Ирана опроверг сообщения об объеме иранских активов, заблокированных на Западе в результате введения антииранских санкций. Он уточнил, что активы составляют только 29 млрд долларов.

В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

Напомним, Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку. 

РБК-Украина писало, что Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

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