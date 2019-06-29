Участники ядерного соглашения призвали Иран соблюдать условия документа

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Иран нарушил несколько условий ядерного соглашения после усиления давления со стороны США

Представители пяти стран-членов ядерной сделки с Ираном предупредили Тегеран о необходимости придерживаться условий этого документа. Об этом шла речь на ежеквартальной встрече с иранскими представителями в Вене, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия предупредили представителя Ирана, что он должен вернуться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения, которое уже несколько раз было нарушено.

Однако, представитель Тегерана, заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи, заявил после встречи, что на переговорах на этой встрече "был достигнут определенный прогресс, который стал шагом вперед, но недостаточным и не соответствует ожиданиям Ирана". По его словам, окончательное решение примут в Тегеране.

Напомним, Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательтв по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее вывел Вашингтон из многосторонней ядерной сделки с Ираном, таким образом ограничив ядерную программу Тегерана, чтобы он не смог получить ядерное оружие. Обвинив Иран в нарушениях программы, Трамп наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США.

Иран в ответ требует от других участников соглашения защитить Тегеран от американских санкций, начав демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения. В частности, президент Ирана Хасан Ругани заявил, что его страна возобновит высокий уровень обогащения урана, если мировые лидеры не защитят его интересы от действия санкций США.

В США подчеркнули, что Вашингтон будет сохранять жесткий подход к Тегерану и ужесточать санкции, "пока Иран не станет нормальным государством".