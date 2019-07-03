Трамп звинуватив Іран у порушенні ядерної угоди

Пізніше глава Центробанку Ірану спростував повідомлення про обсяг іранських активів, заблокованих на Заході в результаті введення антиіранських санкцій. Він уточнив, що активи становлять лише 29 млрд доларів.
У минулий понеділок в МАГАТЕ підтвердили, що Іран перевищив ліміт у 300 кг низькозбагаченого урану, передбачений СВПД. Також про це повідомили самі іранські влади.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не виключає можливості нанесення удару по Ірану, хоча раніше він і скасував заплановану атаку.
РБК-Україна писало, що Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання зобов'язань щодо ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.