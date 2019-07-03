Трамп звинуватив Іран у порушенні ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за порушення умови Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це він написав у Twitter.

За словами Трампа, Іран отримав після укладення угоди щодо його ядерної програми 150 млрд доларів, заморожених за кордоном в рамках санкцій.

"Іран порушував 150-мільярдну (плюс 1,8 млрд доларів готівкою) ядерну угоду зі Сполученими Штатами та іншими країнами, які нічого не платили, задовго до того, як я став президентом, і тепер вони порушили домовленості про ліміт запасів (урану, - ред.). Недобре!", - написав Трамп.

Зазначимо, СВПД передбачає, що в разі підтвердження МАГАТЕ згортання іранської ядерної програми Тегеран отримує доступ до більш ніж 100 млрд доларів заморожених активів.