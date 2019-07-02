Трамп предупредил Иран о возможном ударе США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента США, он "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ на сбитый иранскими ПВО американский беспилотник. При этом Трамп отметил, что "если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем".

Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества людей. Трамп добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

Напомним, Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее вывел Вашингтон из многосторонней ядерной сделки с Ираном, таким образом ограничив ядерную программу Тегерана, чтобы он не смог получить ядерное оружие. Обвинив Иран в нарушениях программы, Трамп наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США.