ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп предупредил Иран о возможном ударе США

Новости » Политика    02.07.2019 - 08:23
Трамп предупредил Иран о возможном ударе США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента США, он "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ на сбитый иранскими ПВО американский беспилотник. При этом Трамп отметил, что "если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем".

Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества людей. Трамп добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

Напомним, Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума о выполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее вывел Вашингтон из многосторонней ядерной сделки с Ираном, таким образом ограничив ядерную программу Тегерана, чтобы он не смог получить ядерное оружие. Обвинив Иран в нарушениях программы, Трамп наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США.

Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном В Иране пригрозили Израилю "уничтожением" в случае атаки США
Новости Украины Дональд ТрампИранСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь