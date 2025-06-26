Трамп обурився судом над Нетаньягу і обіцяє "врятувати" його сам

Президент США Дональд Трамп виступив заявою на підтримку прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він назвав Нетаньягу "великим героєм", а справу проти нього назвав "полюванням на відьом", яке потрібно зупинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа на Truth Social.
Дональд Трамп у середу, 25 червня, закликав Ізраїль негайно скасувати судовий процес проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу або одразу помилувати його.
Президент США звинуватив ізраїльське правосуддя у переслідуванні Нетаньягу і назвав справу проти нього "полюванням на відьом".
Трамп написав, що "США врятують Бібі Нетаньягу", зазначивши, що Америка знову візьметься захищати Нетаньягу, як колись - сам Ізраїль.
Президент США заявив, що Нетаньягу - "великий воєнний лідер", який, за його словами, зіграв ключову роль у захисті Ізраїлю, зокрема під час протистояння з Іраном. На думку Трампа, судовий процес проти нього не заслуговує на увагу й повинен бути скасований або замінений президентським помилуванням.
Наразі у Ізраїлі триває судовий процес над Нетаньягу: звинувачення у корупції - хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою - розглядається з 2019 року.
Засідання розпочалися у червні 2025 року і очікується, що процес триватиме рік.
Ізраїльський президент Іцхак Герцог вже зазначив, що помилування наразі не розглядається, оскільки відповідних запитів не було.
З 13 червня Ізраїль та Іран щодня обмінювались обстрілами. Ізраїль атакував Іран у відповідь на загрозу з боку іранської ядерної програми, яку Тель-Авів вважав прямою небезпекою для своєї національної безпеки.
США, своєю чергою, вступили у конфлікт вже 22 червня, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У відповідь на це Тегеран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході та штаб-квартирою Центрального командування Штатів.
А 24 червня Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повністю погодили перемир'я.
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