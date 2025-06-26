Трамп возмутился судом над Нетаньяху и обещает "спасти" его сам

Дональд Трамп в среду, 25 июня, призвал Израиль немедленно отменить судебный процесс против премьер-министра Биньямина Нетаньяху или сразу помиловать его.

Президент США обвинил израильское правосудие в преследовании Нетаньяху и назвал дело против него "охотой на ведьм".

Трамп написал, что "США спасут Биби Нетаньяху", отметив, что Америка снова примется защищать Нетаньяху, как когда-то - сам Израиль.

Трамп назвал Нетаньяху "великим героем"

Президент США заявил, что Нетаньяху - "великий военный лидер", который, по его словам, сыграл ключевую роль в защите Израиля, в том числе во время противостояния с Ираном. По мнению Трампа, судебный процесс против него не заслуживает внимания и должен быть отменен или заменен президентским помилованием.

Суд продолжается, но прощение пока не рассматривается

Сейчас в Израиле продолжается судебный процесс над Нетаньяху: обвинения в коррупции - взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием - рассматривается с 2019 года.

Заседания начались в июне 2025 года и ожидается, что процесс продлится год.

Израильский президент Ицхак Герцог уже отметил, что помилование пока не рассматривается, поскольку соответствующих запросов не было.