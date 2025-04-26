Трамп возмутился из-за "условий" для мира в Украине: СМИ опозорят лучшую сделку

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста The New York Times за публикацию, в которой говорится, что Украина должна вернуть себе территории, включая Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

Американский лидер обрушился с критикой на Питера Бейкера из The New York Times. По его словам, журналист выполнил требование редактора, написав статью, в которой звучат требования по украинским территориям и не только.

"Питер Бейкер, крайне предвзятый и бездарный писатель из Times, выполнил указания своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, которая хуже всего со времен Второй мировой войны", - пишет Трамп.

Он также обвинил журналиста спросив, почему он не пишет о том, что "именно (бывший президент США Барак - ред.) Обама дал возможность России захватить Крым у Украины без единого выстрела".

"Осуждал ли Бейкер когда-нибудь "подарок Крыма" от Обамы? НИ РАЗУ. Только ТРАМПА, хотя я вообще не имел отношения к этой глупой войне - кроме того, что в самом начале дал Украине "Джавелины", а Обама дал им простыни. Эта война - война сонного Джо Байдена, а не моя", - говорится в публикации.

Президент США также заявил, что война в Украине якобы "была проигрышной с первого дня". Кроме того, Трамп вновь заявил, что ее не было бы, если б он был президентом.

"Я просто пытаюсь разобраться с тем хаосом, который мне оставили Обама и Байден - и что за ужасный бардак это оказался", - пишет американский лидер.

По словам Трампа, даже если он заключит "лучшее соглашение в истории" (касаемо Украины и РФ), то The New York Times все равно будет говорить о нем плохо.