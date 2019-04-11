Трамп обсуждает возможность новых встреч с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutеrs.

Трамп сказал, что после переговоров с лидером КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч с Ким Чен Ыном. Он сказал, что стороны достигли прогресса.

"Мы будем обсуждать потенциальные новые встречи с КНДР и Ким Чен Ыном", - отметил также американский президент, говоря о повестке сегодняшних переговоров с президентом Республики Корея.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".

Напомним, ранее Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДР.

Ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.