Трамп розглядає можливість нових зустрічей з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutеrs.

Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

"Ми будемо обговорювати потенційні нові зустрічі з КНДР Кім Чен Ином", - зазначив американський президент, говорячи про порядок сьогоднішніх переговорів з президентом Республіки Корея.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР "з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів".

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризації Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.