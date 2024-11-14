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Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора, - CBS

США, Четвер 14 листопада 2024 18:59
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Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора, - CBS Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраному президенту США Дональду Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора. На цей пост він хоче висунути Метта Гейтца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CBS News Скотта Макфарлейна.

Для того, щоб Гейтц отримав посаду генпрокурора, його призначення має спершу погодити американський Сенат.

Але, за даними кореспондента CBS News, сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що знає від п'яти до 10 своїх колег-республіканців, які не проголосують за затвердження Гейтца на посаді генерального прокурора.

Цього було б достатньо, щоб заблокувати призначення, але до офіційного розгляду його кандидатури в Сенаті залишаються тижні, і за цей час багато чого може змінитися.

Гейтц відомий тим, що ініціював відставку спікера Палати представників з його ж партії, що стало першим подібним випадком в історії США. Він займає антиукраїнську позицію та закликав припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Окрім цього, Гейтц майже три роки перебував під розслідуванням за звинуваченнями у секс-торгівлі за участю 17-річної дівчини. І хоч його не притягнули до кримінальної відповідальності, комітет з етики Палати представників продовжує розслідування щодо республіканця за звинуваченнями в сексуальних домаганнях та вживанні заборонених наркотиків.

Нова команда Трампа

Зауважимо, що після переобрання Трамп почав обирати людей для своєї команди. До слова історик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що переважна більшість нової команди обраного президента США Дональда Трампа - люди антипутінського налаштування.

Зокрема ми писали, що Трамп вже обрав людину на посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки.

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