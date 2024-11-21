Кандидат Трампа у генпрокурори США відмовився від посади

Кандидат Дональда Трампа на посаду генерального прокурора США Метт Гетц заявив, що знімає свою кандидатуру з розгляду. Причиною став спротив з боку Сенату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Немає часу витрачати на марну затяжну суперечку у Вашингтоні, тому я зніму своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Мін'юст Трампа має бути на місці та готовим до роботи в перший же день", - заявив Гетц. Оголошення було зроблено через день після того, як Комітет з етики Палати представників зайшов у глухий кут, оприлюднивши звіт про звинувачення Гетца в сексуальних домаганнях і вживанні наркотиків, а також після того, як він зустрівся з сенаторами-республіканцями, чия підтримка потрібна, щоб стати генпрокурором.