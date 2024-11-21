Кандидат Трампа у генпрокурори США відмовився від посади
Кандидат Дональда Трампа на посаду генерального прокурора США Метт Гетц заявив, що знімає свою кандидатуру з розгляду. Причиною став спротив з боку Сенату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Немає часу витрачати на марну затяжну суперечку у Вашингтоні, тому я зніму своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Мін'юст Трампа має бути на місці та готовим до роботи в перший же день", - заявив Гетц.
Оголошення було зроблено через день після того, як Комітет з етики Палати представників зайшов у глухий кут, оприлюднивши звіт про звинувачення Гетца в сексуальних домаганнях і вживанні наркотиків, а також після того, як він зустрівся з сенаторами-республіканцями, чия підтримка потрібна, щоб стати генпрокурором.
Нагадаємо, нещодавно обраний президент США Дональд Трамп запропонував на посаду генпрокурора США у своїй адміністрації конгресмена Метта Гетца.
Водночас американські ЗМІ повідомляли, що Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора.
Для того, щоб Гейтц отримав посаду, його призначення має спершу погодити американський Сенат.
Але сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що знає від п'яти до 10 своїх колег-республіканців, які не проголосують за затвердження Гетца на посаді генерального прокурора. Цього було б достатньо, щоб заблокувати призначення.
Гетц був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.
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