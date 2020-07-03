Трамп не обращал внимания на негативную информацию о Путине, - Болтон

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп не хотел слушать негативную информацию о президенте РФ Владимире Путине. И сам Болтон на себе испытывал гнев лидера американцев.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Болтон сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Однако, разведсообщество продолжало информировать Трампа, чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно "президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил за приглашение России на саммит "Большой семерки" (G7).

Вместе с тем, Трамп заявил, что он никогда не был проинформирован о попытках России заплатить связанным с талибами боевикам, чтобы те убивали военных США в Афганистане.

Отметим, украинский дипломат и экс-посол в США Константин Грищенко считает, что дружить с Россией против кого угодно очень сложно.