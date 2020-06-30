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В Конгрессе требуют от Трампа разъяснить ситуацию с военными в Афганистане

Новости » Политика     30.06.2020 - 02:57
В Конгрессе требуют от Трампа разъяснить ситуацию с военными в Афганистане
Фото: Нэнси Пелоси (twitter/golos-ameriki)

Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в поддержке Путина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от администрации президента Дональда Трампа объясниться о ситуации с американскими военными в Афганистане. Пелоси считает, что американский президент игнорирует факт гибели солдат по вине российских властей.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о докладе "Нью-Йорк Таймс", в котором говорится, что российские власти платили талибам в Афганистане, чтобы те убивали американских солдат. Также в окладе указано, что администрация Трампа знает о ситуации, однако президент "не решил, как на это ответить".

По заявлению Пелоси, игнорирование этой информации Трампом является свидетельством того, что "президент игнорирует обвинения в адрес России и президента Владимира Путина".

"Здесь что-то не так. Но на это должен быть ответ", - сказала Пелоси в интервью ABC News.

Демократ также добавила, что Трамп уже поддержал Путина тем, что уменьшил лидерство США в НАТО, сократив силы США в Германии и пригласив Россию обратно в "Большую восьмерку".

Отметим, президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 29 июня, что он никогда не был проинформирован о попытках России заплатить связанным с талибами боевикам, чтобы те убивали военных США в Афганистане. Также Трамп призвал газету "Нью-Йорк Таймс" назвать свой анонимный источник, который передал жуналистам такие данные.

Напомним, Дональд Трамп назвал публикацию издания The New York Times о вознаграждениях боевикам "Талибана" от России "очередным вбросом".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКонгресс США
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