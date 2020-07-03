Трамп не звертав уваги на негативну інформацію про Путіна, - Болтон

Екс-радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп не хотів слухати негативну інформацію про президента РФ Володимира Путіна. І сам Болтон на собі відчував гнів лідера американців.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

Болтон сказав, що "всі розуміють характер діяльності Росії, можливо, за винятком президента". Однак, розвідспільнота продовжувала інформувати Трампа, щоб впоратися з російськими загрозами, але зазвичай "президент бурчав і скаржився з цього приводу".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт "Великої сімки" (G7).

Разом з тим, Трамп заявив, що він ніколи не був проінформований про спроби Росії заплатити пов'язаним з талібами бойовикам, щоб ті вбивали військових США в Афганістані.

Зазначимо, український дипломат і екс-посол у США Костянтин Грищенко вважає, що дружити з Росією проти кого завгодно дуже складно.