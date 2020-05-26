Дружить с Россией против кого угодно очень сложно, - экс-посол в США

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Однако, у Трампа есть желание переплюнуть всех американских президентов в умении находить общий язык со всеми, даже с Россией

Украинский дипломат и экс-посол в США Константин Грищенко считает, что дружить с Россией против кого угодно очень сложно. Однако, если действующий президент США Дональд Трамп пойдет на второй срок, то может проводить эту линию, навязывать эту мысль своему аппарату и Конгрессу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая холодная война: как США конфликтуют с Китаем и чего ждать Украине".

Однако, экс-посол считает, что в целом, Украина вне конфликта.

"Дружить с Россией против кого угодно очень сложно. Если Трамп победит, он может проводить эту линию, навязывать эту мысль своему аппарату и Конгрессу, а вот Байден точно не будет. В целом, Украина вне этого конфликта, и влазить в него на чьей-либо стороне нам не стоит, борьба идет вокруг совершенно других вещей", - сказал Грищенко.

При этом дипломат подчеркнул, что Украина так и не смогла выстроить эффективное взаимодействие с Китаем, а в Украину не заходят серьезные китайские инвестиции. А у Трампа есть желание переплюнуть всех американских президентов в умении находить общий язык со всеми, даже с Россией и его симпатии к Путину.

Напомним, Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили контроль над вооружением.

Отметим, президент США заявил, что Путин не хочет его победы на выборах.

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Автор: Милан Лелич