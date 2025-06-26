Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після ударів по Ірану, - Axios

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 22 червня США атакували ядерні об’єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трампа та Пентагон заявляли, що ця атака знищила іранську ядерну програму, однак американська розвідка, схоже, має іншу оцінку.

Видання CNN з посиланням на американську розвідку повідомило, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми.

Через ці повідомлення президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT.

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