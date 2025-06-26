Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после ударов по Ирану, - Axios

Удары США по Ирану

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трампа и Пентагон заявляли, что эта атака уничтожила иранскую ядерную программу, однако американская разведка, похоже, имеет другую оценку.

Издание CNN со ссылкой на американскую разведку сообщило, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы.

Из-за этих сообщений президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT.

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