Трамп обіцяє "дуже рішучі заходи" в разі страти іранських протестувальників: що відомо

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів" у разі, якщо іранська влада почне страчувати антиурядових протестувальників цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Ми вживемо дуже рішучих заходів. Якщо вони зроблять щось подібне, ми вживемо дуже рішучих заходів", - сказав Трамп у програмі американського медіа.

Американський лідер також заявив, що йому відомо про "досить значну кількість" людей, які загинули впродовж понад двох тижнів демонстрацій.

За джерелами видання, щонайменше 12 тисяч, а можливо й понад 20 тисяч осіб зараз вважаються загиблими.

Також CBS нагадує, що у вівторок у соціальних мережах президент США попередив, що іранські чиновники "заплатять велику ціну" за будь-яке насильство, і пообіцяв іранським громадянам, що "допомога вже на шляху".

Ще Трамп заявив, що скасує всі зустрічі з іранськими чиновниками, поки вбивства не припиняться.

Станом на зараз президент, розмовляючи з журналістами і повертаючись до Білого дому, сказав, що за 20 хвилин матиме точні дані про те, що відбувається в Ірані, і діятиме разом із командою відповідно.

Нагадаємо, Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" і заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".

Раніше Трамп обіцяв розплату іранській владі за криваве придушення протестів, які почалися ще з кінця грудня 2025 року. Акції згодом переросли в жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.

Причиною мітингів у Тегерані стало різке падіння курсу національної валюти, що вдарило по бізнесу - саме тому на вулиці вийшли торговці центрального ринку столиці.

