Трамп обіцяє "дуже рішучі заходи" у разі страти іранських протестувальників: що відомо

Глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів" у разі, якщо іранська влада почне страчувати антиурядових протестувальників цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
"Ми вживемо дуже рішучих заходів. Якщо вони зроблять щось подібне, ми вживемо дуже рішучих заходів", - сказав Трамп у програмі американського медіа.
Американський лідер також заявив, що йому відомо про "досить значну кількість" людей, які загинули протягом понад двох тижнів демонстрацій.
За джерелами видання, щонайменше 12 тисяч, а можливо й понад 20 тисяч осіб зараз вважаються загиблими.
Також CBS нагадує, що у вівторок у соціальних мережах президент США попередив, що іранські чиновники "заплатять велику ціну" за будь-яке насильство, і пообіцяв іранським громадянам, що "допомога вже на шляху".
Ще Трамп заявив, що скасує всі зустрічі з іранськими чиновниками, доки вбивства не припиняться.
Станом на зараз президент, розмовляючи з журналістами та повертаючись у Білий дім сказав, що за 20 хвилин матиме точні дані про те, що відбувається в Ірані і буде діяти разом з командою відповідно.
Нагадаємо, Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Раніше Трамп обіцяв розплату іранській владі за криваве придушення протестів, які почались ще з кінця грудня 2025 року. Акції згодом переросли у жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.
Причиною мітингів у Тегерані стало різке падіння курсу національної валюти, що вдарило по бізнесу - саме тому на вулиці вийшли торговці центрального ринку столиці.