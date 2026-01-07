Чого Україні чекати від виборів у Конгрес США: експерт дав пояснення
Для України важливий не лише підсумок виборів у Конгрес США, а й те, як поводитимуться американські політики під час передвиборчої кампанії. Насамперед це стосується президента США Дональда Трампа.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори-2026: США, Угорщина, Ізраїль. Чому кожні з них важливі для України".
Що два роки у США повністю переобирають нижню палату - Палату представників, а також третину верхньої палати - Сенату. Власне, такі проміжні вибори відбудуться у листопаді цього року.
За оцінкою експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, демократи мають високі шанси здобути перемогу.
"Те, що демократи дійсно можуть отримати цю перемогу - це майже доконаний факт. Питання в тому, наскільки вона буде великою і чи зможуть вони нею скористатися, - зазначив він у коментарі РБК-Україна.
Водночас для України важливим є не лише формальний результат виборів, а й поведінка американських політиків у ході передвиборчої кампанії - передусім самого Трампа.
Адже президенту США важливо продемонструвати виборцям гучний і швидкий зовнішньополітичний успіх - на кшталт історії із Венесуелою та президентом Ніколасом Мадуро.
У контексті "завершення" російсько-української війни, на думку Краєва, від Трампа варто очікувати спроб прискорити переговорні процеси.
"Бажання Трампа швидко "порішати", посадити в Україну і Росію за стіл перемовин - ось це буде. І він для цього буде тиснути і на нас. Сподіваємось, буде тиснути на Росію, як він це раніше робив, але я не думаю, що тут буде щось нове. Це будуть всі ті самі засоби, які він раніше використовував", - резюмував Краєв.
Конгрес США
Конгрес США складається з двох палат: Сенату і Палати представників.
Сенат налічує 100 сенаторів, по двоє від кожного штату. Сенатори обираються на шість років, причому вибори проходять кожні два роки для приблизно третини сенаторів.
Палата представників складається з 435 представників, кількість яких від кожного штату пропорційна його населенню. Члени Палати представників обираються на два роки, і всі 435 місць підлягають переобранню кожні два роки.
Коли вибори до Конгресу США у 2026 році
Вибори до Палати представників США у 2026 році заплановані на 3 листопада.
У цей день також відбудеться проміжне голосування до Конгресу США, яке проходитиме під час другого президентського терміну Дональда Трампа.
Американці обиратимуть депутатів у всіх 435 виборчих округах у кожному штаті, а також п’ятьох із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія. Того ж дня проходитимуть й інші вибори - федеральні, регіональні та місцеві, зокрема й вибори до Сенату США.
Обрані 3 листопада 2026 року політики працюватимуть у складі 120-го Конгресу США. Кількість місць для кожного штату визначена за підсумками перепису населення 2020 року.