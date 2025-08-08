Трамп обговорював можливість зустрічі з Путіним у Ватикані, - Sky News

Ордер на арешт Путіна

Варто зауважити, що Італія може бути "проблемним" місцем зустрічі з Трампом для Путіна, оскільки країна зобов'язана виконати ордер на арешт російського диктатора, який видав Міжнародний кримінальний суд 2023 року.

МКС видав ордер на арешт Путіна, оскільки його підозрюють у причетності до незаконної депортації дітей і незаконного переміщення людей з території України до Російської Федерації.

До речі, тільки вчора, 7 серпня, Путін допускав, що він може зустрітися з Трампом в ОАЕ. При цьому жодної інформації про зустріч у Ватикані не було.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков зі свого боку заявляв, що місце для зустрічі Путіна з Трампом уже нібито визначено.