Трамп обсуждал возможность встречи с Путиным в Ватикане, - Sky News

Ордер на арест Путина

Стоит заметить, что Италия может быть "проблемным" местом встречи с Трампом для Путина, поскольку страна обязана выполнить ордер на арест российского диктатора, который выдал Международный уголовный суд в 2023 году.

МУС выдал ордер на арест Путина, поскольку он подозревается в причастности к незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.

К слову, только вчера, 7 августа, Путин допускал, что он может встретиться с Трампом в ОАЭ. При этом никакой информации о встречи в Ватикане не было.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков в свою очередь заявлял, что место для встречи Путина с Трампом уже якобы определено.